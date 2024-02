Weinheim und GigaNetz: "Stadt und Bürger im selben Boot"

Auch die Stadtverwaltung hat sich erstaunlich lange Zeit gelassen, bevor sie dem Gemeinderat jetzt den Glasfaseranschluss von 33 städtischen Liegenschaften mit der Deutschen GigaNetz zur Beschlussfassung vorgelegt hat. Denn am Mittwoch lief die von GigaNetz gesetzte Frist für die Stadt Weinheim ab.

Bürger haben Zeit bis Ende April

Die Bürger haben noch länger Zeit. Die Frist für Vertragsabschlüsse von privaten Haushalten wurde erst kürzlich – wie berichtet – bis zum 29. April ein drittes und vermutlich letztes Mal verlängert. Wer bis dahin unterschreibt, spart sich die Hausanschlusskosten, so das Versprechen, das allerdings mit einer Einschränkung verbunden ist: GigaNetz wird den flächendeckenden Glasfaserausbau in Weinheim nur dann auf eigene Kosten übernehmen, wenn mindestens 35 Prozent aller Haushalte mitmachen. Tatsächlich wurde bisher nur eine Quote von 24 Prozent erreicht.

Glasfaserausbau Der Vertrag zwischen der Stadt Weinheim und der Deutschen GigaNetz umfasst 33 Liegenschaften : 11 städtische Immobilien, 8 Schulen, 7 Kita, 4 Feuerwehrhäuser und 3 Verwaltungsstellen.

: 11 städtische Immobilien, 8 Schulen, 7 Kita, 4 Feuerwehrhäuser und 3 Verwaltungsstellen. Um den flächendeckenden Glasfaserausbau auf eigene Kosten durchführen zu können, benötigt die GigaNetz nach eigenen Angaben eine Quote von 35 Prozent aller Haushalte .

. Die GigaNetz ist allerdings nicht für ganz Weinheim zuständig. In Rittenweier, Rippenweier und Heiligkreuz hat die Stadt eine Kooperationsvereinbarung mit der NetCom BW geschlossen: für Oberflockenbach, Steinklingen und Wünschmichelbach mit dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (fibernet).

Dieses Quotenziel betrifft auch die Stadt Weinheim, wie Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwoch im Gemeinderat deutlich machte. Im Klartext heißt das: Wenn die Quote für ganz Weinheim (mit Ausnahme von Oberflockenbach und Rippenweier, siehe Infobox) bis Ende April nicht zumindest die 30-Prozent-Hürde erreicht, dann dürfte auch der Vertrag zwischen GigaNetz und Stadt in der jetzigen Form hinfällig sein, erläuterte Just auf Nachfrage.

Keine Anschlusskosten

Der OB würde das ausdrücklich bedauern. Denn ähnlich wie bei Privatkunden entstünden der Stadt bei einem Glasfaserausbau mit GigaNetz keine Anschluss- und Planungskosten; als Businesskunde wäre lediglich eine Einmalgebühr von knapp 10 000 Euro fällig.

Was die monatlichen Kosten bei einer Vertragslaufzeit von fünf Jahren angeht, sprach Just von einer „günstigen Lösung“, auch wenn diese auf den ersten Blick teurer ist als bisher. Derzeit zahlt die Stadt für die Internetversorgung ihrer Liegenschaften monatlich 6848 Euro, künftig wären es 8696 – also 1848 Euro pro Monat mehr.

Direkter Kostenvergleich hinkt

Allerdings hinkt der direkte Vergleich: Denn bislang – so erstaunlich das im Jahr 2024 klingen mag – verfügen noch gar nicht alle öffentlich genutzten Gebäude der Stadt Weinheim über einen Internetzugang. Und nur wenige – wie zum Beispiel die Dietrich-Bonhoeffer-Schule – haben bereits einen schnellen Glasfaseranschluss. Der Vertrag mit GigaNetz würde also Lücken in der Internetversorgung der kommunalen Liegenschaften schließen und in den meisten Immobilien die Geschwindigkeit – sowohl im Download als auch im Upload – deutlich verbessern.

Vergleich mit anderen Anbietern

Aber auch im Vergleich mit anderen Anbietern schneide das Angebot der GigaNetz am besten ab, erläuterten die IT-Fachleute der Stadtverwaltung den Stadträten. Mal abgesehen davon, dass derzeit keine andere Lösung in Sicht wäre, die Weinheim einen flächendeckenden Glasfaserausbau bescheren könnte, ohne dass die Stadt selbst hohe Bau- und Planungskosten aufwenden müsste.

Hoffen auf Signalwirkung