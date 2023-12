Weinheim will bis 2024 klimaneutral werden

Die Stadt Weinheim verfolgt das ehrgeizige Ziel, bis 2040 klimaneutrale zu werden. Um das zu erreichen, hat sie zusammen mit den Stadtwerken und einem externen Fachbüro in den zurückliegenden anderthalb Jahren eine kommunale Wärmeplanung erarbeitet. Jetzt stimmten die Weinheimer Stadträte diesen Leitlinien für die Entwicklung der Wärmeversorgung im gesamten Stadtgebiet einstimmig zu. Die Weinheimer Ortschaftsräte hatten sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ebenfalls für das Planwerk ausgesprochen.

Die kommunale Wärmeplanung zeigt auf, welche Technologien in welchem Umfang in welchen Stadtteilen zum Einsatz kommen könnten und wie sich der Technologie- und Energieträgermix bis dahin entwickeln muss.

Zielvorgaben für den Klimaschutz

„Schon mal Rücklagen bilden“

Unisono versprechen sich alle Fraktionen einen positiven Schub von der kommunalen Wärmeplanung. Deutlich wurde in den Stellungnahmen aber auch, dass die Bürger bei den geplanten Maßnahmen mit ins Boot geholt werden müssen. Informationsangebote für Hauseigentümer zur energetischen Sanierung von Gebäuden sind deshalb Grundvoraussetzung. Denn die Umstellung auf andere Energiequellen als Gas und Öl wird nicht umsonst sein. Das Investitionsvolumen in Weinheim (ohne Industrie) schätzen die Experten auf eine Milliarde Euro. Der größte Posten würde dabei auf die Sanierung von Gebäuden entfallen (706 Millionen Euro). „Die Hauseigentümer sollten heute schon mal Rücklagen bilden“, empfahl Dr. Günter Bäro (Freie Wähler) in diesem Zusammenhang.

Zweitgrößter Posten wäre der Fernwärmeausbau zusammenhängender Bereiche mit 80 bis 150 Millionen Euro. Fernwärme hat den großen Vorteil, „technologieoffen“ zu sein. Das heißt: Die Wärme kann auf vielfältige Weise erzeugt und an den technischen Fortschritt angepasst werden. Zuerst einmal hat man die Erweiterung der bereits bestehenden Fernwärmenetze im Blick – rund um die Mannheimer Straße, im Technologiepark, in Lützelsachsen-Ebene und in Rippenweier. Neue Fernwärmeleitungen könnten in der Weststadt und in der Innenstadt entstehen. Allerdings muss im weiteren Verfahren noch geprüft werden, ob der Fernwärmeausbau technisch und wirtschaftlich umsetzbar ist.