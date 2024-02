Zwei Weinheimer Cafés werden im neuen Crema Coffee Guide empfohlen

„Das Standardwerk mit den besten Adressen rund um das Thema Kaffee aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.“ So wird der renommierte Coffee-Guide des Münchner Bt-Verlages auch bezeichnet.

In diesem Guide, der jedes Jahr mit Tipps aus der Redaktion des Kaffee-Fachmagazins „Crema“ erscheint, ist nun erstmals auch die Stadt Weinheim ein Begriff.

„Eine Art Ritterschlag“

Im neuen Coffee-Guide sind gleich zwei Cafés aus der Zweiburgenstadt lobend erwähnt: das „Café Fräulein Männl“ am „Hexenturm“ unterhalb des Schlossparks und das „Café Caramel“ gegenüber der Peterskirche. Die Tester des Magazins sind sonst eher in den europäischen Genießer-Großstädten München, Berlin, Stuttgart oder Zürich unterwegs. „Dass Weinheim nun gleich doppelt vertreten ist, werten wir als eine Art Ritterschlag der Fachpresse“, freut sich Weinheims Pressesprecher Roland Kern, der jetzt an der Seite von Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann beide Lokale besuchte und den Inhaberinnen Denise Pitzer („Männl“) und Nicole Frey („Caramel“) zur Erwähnung gratulierte – auf eine Tasse Kaffee.