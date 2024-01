Weinheimer Bahnfahrer müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen

Vom 2. bis zum 26. Februar 2024 werden auf der Main-Neckar-Bahn zwischen Heidelberg/Mannheim und Darmstadt wegen Bauarbeiten keine Züge fahren. Nun hat die Deutsche Bahn die Details zum Ersatzverkehr und den Fahrplan für diese Zeit bekannt gegeben.

Wo Expressbusse fahren

Sie setzt eine große Busflotte ein, um die Reisenden zum Ziel oder zum Zug zu bringen. Dabei fahren jeweils zwischen Mannheim beziehungsweise Heidelberg und Darmstadt Expressbusse, die nur in Weinheim, Heppenheim, Bensheim, Zwingenberg sowie Bickenbach halten. Zusätzlich verkehren auf beiden Strecken Busse, die fast alle Stationen ansteuern werden. Außerdem wird es eine Buslinie zwischen Bensheim und Mannheim geben, die nur in Heppenheim und Weinheim hält. Diese - insgesamt fünf - Linien fahren stündlich in beide Richtungen.

Foto: Simon Hoffmann Während der Sperrung müssen die Reisenden auf Busse umsteigen. Schienenersatzverkehr heißt das Zauberwort.

Welche Stationen nicht bedient werden

Die Stationen Neu-Edingen/Friedrichsfeld, Mannheim-Seckenheim und Mannheim Arena/Maimarkt wird der Ersatzverkehr jedoch nicht bedienen. Zu beachten ist auch, dass die Busse zum Teil nicht direkt an den Bahnstationen abfahren. Auch für die Züge der Weschnitztalbahn (Weinheim – Fürth) fahren Busse, hier zu den üblichen Abfahrtszeiten bis zu zweimal pro Stunde. Wegen der Bauarbeiten verkehren die Regionalbahnen zwischen Darmstadt und Frankfurt nur stündlich und die S-Bahnen im Halbstundentakt.

Wie stark sich die Reisezeit erhöht

Für alle Reisenden bringt das erhebliche Fahrzeitverlängerungen mit sich. Nach Darmstadt erhöht sich die Reisezeit von Weinheim Hauptbahnhof auf etwa 1 Stunde 15 Minuten (sonst 20 bis 30 Minuten), nach Frankfurt auf 1 Stunde 30 Minuten bis 1 Stunde 40 Minuten (sonst circa 45 bis 60 Minuten). Nach Mannheim und Heidelberg benötigen die Busse etwa genauso lange wie die Straßenbahnen der RNV-Linie 5 (circa 45 Minuten), sodass diese eine gute Alternative sein können. Dort gibt es dann Anschluss nach Schwetzingen beziehungsweise Walldorf-Wiesloch. Auch für Fernreisende bietet sich die Straßenbahn an, um in Mannheim Hbf oder Heidelberg Hbf in die ICE- oder IC-Züge umzusteigen.

Wie man die schnellste Verbindung findet

Die jeweils schnellsten Verbindungen lassen sich über Webseiten und Apps der Deutschen Bahn oder der Verkehrsverbünde VRN und RMV herausfinden, da diese sämtliche Züge, Straßenbahnen und Busse berücksichtigen. Dort findet man auch Details zur Lage der Haltestellen. Die Bahn will außerdem zusätzliche Hinweistafeln und Aushänge anbringen. Hilfe gibt es auch in den Reisezentren in den Bahnhöfen.

Gut zu wissen: Wer bereits ein Fernverkehrsticket für diese Zeit gebucht und durch die Fahrplanänderungen eine Verspätung vom mehr als einer Stunde hat, kann sich den Fahrpreis in vielen Fällen teilweise oder komplett erstatten lassen. Auch wird eine Zugbindung des Tickets durch den Zugausfall aufgehoben.

Die Verbindungen im Überblick

Bus RE 60: Darmstadt Hbf – Bickenbach – Zwingenberg – Bensheim – Heppenheim – Weinheim Hbf –Mannheim Hbf (stündlich)

Bus RE 68: Darmstadt Hbf – Bickenbach – Zwingenberg – Bensheim – Heppenheim – Weinheim Hbf – Heidelberg Hbf (stündlich)

Bus S 6: Bensheim – Heppenheim – Weinheim Hbf – Mannheim Hbf (stündlich)

Bus RB 67: Darmstadt Hbf – Mannheim Hbf (hält stündlich an fast* allen Stationen)

Bus RB 68: Darmstadt Hbf – Heidelberg Hbf (hält stündlich an fast* allen Stationen)

BUS RB 69: Weinheim Hbf – Fürth (hält überall, bis zu zweimal pro Stunde)