Weinheimer Bürger entscheiden über Hotel und Parkhaus am Waidsee

Es ist zweifellos ein großer Erfolg für die Bürgerinitiative (BI) „Naherholung Waidsee“. Sie hat ihr Ziel erreicht, dass alle Weinheimer über die Frage entscheiden dürfen, ob am Waidsee die Planung für ein Hotel und ein Parkdeck fortgesetzt werden soll oder nicht. Der Weinheimer Gemeinderat hat am Mittwoch einstimmig die Durchführung eines Bürgerentscheids beschlossen. Dieser wird am 9. Juni – zusammen mit der Europawahl und den Kommunalwahlen – stattfinden.