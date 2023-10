Weinheim

Weinheimer Feuerwehr lernt Einbruchstechniken vom Profi

Die Feuerwehr Laudenbach und ihre Kollegen aus der Region haben sich kürzlich in einem Seminar mit Schlossermeister Karl-Heinz Volk aus Ravensburg weitergebildet. Der Fokus lag auf Notfalltüröffnungen, eine Aufgabe, die laut Alexander Bartmann, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Laudenbach, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Zahlen unterstreichen diese Aussage: Von 31 Einsätzen in Laudenbach waren sechs Türöffnungen, in Weinheim waren es 64 von 472.