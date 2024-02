Weinheimer Mittagstisch: Futter für Leib und Seele

In den kommenden Wochen wird beim Weinheimer Mittagstisch wieder aufgetischt. Am 19. Februar startet die ökumenische Aktion zum 25. Mal und versorgt in Weinheim fünf Wochen lang Bedürftige mit einer warmen Mahlzeit. Die Gemeindehäuser sind dann ab 10 Uhr geöffnet. Zunächst gibt es Kaffee als kleine Stärkung und ab 12 Uhr ein komplettes Mittagessen mit Suppe, Hauptspeise und Dessert – alles frisch gekocht und zubereitet.

Weinheimer Mittagstisch Der 25. Weinheimer Mittagstisch beginnt am Sonntag, 18. Februar, mit einem Eröffnungsgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Marien im Forlenweg in der Weinheimer Weststadt. Von Montag bis Samstag sind dann die Häuser der Kirchengemeinden fünf Wochen lang für bedürftige Menschen und Obdachlose zum Frühstück und Mittagessen geöffnet. Vom 19. bis 24. Februar: katholische Gemeinde in der Weststadt, Gemeindehaus Sankt Marien im Forlenweg 5. Vom 26. Februar bis 2. März: evangelische Gemeinde in der Weststadt, Gemeindehaus Sankt Marien im Forlenweg 5. Vom 4. bis 9. März: Evangelische Freikirchliche Gemeinde Weststadt, Waidallee 2. Vom 11. bis 16. März: Evangelische Johannisgemeinde und evangelische Gemeinde an der Peterskirche, Hauptstraße 127. 18. bis 23. März: Katholische Gemeinde Herz Jesu und Sankt Laurentius, in Herz Jesu, Johannisstraße 9. Abschlussandacht, Samstag, 23. März, Herz-Jesu-Gemeinde, Johannisstraße 9.

Vor 25 Jahren wurde der Weinheimer Mittagstisch für bedürftige Mitbürger gegründet. „Doch dieses Jubiläum ist eigentlich kein Grund, zu feiern, denn die Armut in unserem Land ist in diesen 25 Jahren nicht weniger geworden“, erklärt Georg Ebers vom Organisationsteam.

Fest steht: Der Mittagstisch wird immer noch gebraucht. Mehr denn je vielleicht: 2023 wurden beim Mittagstisch über 2200 Mittagessen verteilt.

Foto: privat Beim Eröffnungsgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Marien im Forlenweg in Weinheim wird die Kerze des Weinheimer Mittagstisches entzündet.

Wie alles anfing

Ein Blick zurück auf die Anfänge: „Mitarbeiter für Mittagstisch gesucht“ war am 3. Dezember 1999 der Titel eines kleinen Artikels in dieser Zeitung. Die Weinheimer Kirchengemeinden wollten in einer gemeinsamen ökumenischen Aktion Mitbürgern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Zuwendung und Beachtung schenken, mit einem warmen Mittagessen, vor allem aber mit Zeit und Raum für Gespräche untereinander und mit den Gemeindemitgliedern. Ebers: „Es ging und geht um die Menschen, die im Stadtbild oft unsichtbar bleiben, weil sie nicht die Mittel haben, um am Marktplatz einen Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken.“

Wichtiges Signal

Damals wie heute ist der Mittagstisch getragen von der Zusammenarbeit der Weinheimer Kirchengemeinden. Und diese Zusammenarbeit funktioniert auch heute noch reibungslos. „Ein wichtiges Signal in Zeiten, in denen die Unversöhnlichkeit oftmals die Norm ist“, so Ebers.

Die Arbeit wird von den Gemeindemitgliedern und anderen Freiwilligen ehrenamtlich geleistet, die anfallenden Kosten werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Viele Firmen, Vereine und Institutionen spenden großzügig, aber auch viele Bürger haben eine kleine Summe für den guten Zweck übrig.