Weinheimer Passanten äußern sich zu den geplanten EU-Führerscheinreformen

Bis 2050 soll kein einziger Mensch mehr auf EU-Straßen ums Leben kommen. Bereits bis 2030 soll die Zahl der Toten halbiert werden (2022 waren es nach Angaben des ADAC 20 600 Menschen in den EU-Ländern). Um das zu schaffen, wird in Brüssel derzeit an einer Führerschein-Reform gefeilt. Besonders im Fokus der Maßnahmen: Fahranfänger und Senioren.