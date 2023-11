Weinheimer Produzent präsentiert Kinostreifen im Modernen Theater

Es ist die fiktive Geschichte des Kampfes einer Frau namens Nina um Ruhm und gegen den Krebs – aber deutlich inspiriert vom Leben der ukrainischen Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Produzentin Yanina Sokolova, die vom Gipfel der Berühmtheit in einen persönlichen Überlebenshorror abstürzte. Das ukrainische Drama „Lucky Girl“ hat dieses Jahr den baden-württembergischen Filmpreis in der Kategorie Spielfilm gewonnen. Co-produziert wurde der Streifen von dem in Weinheim lebenden Sven Schnell. Er wird anwesend sein, wenn „Lucky Girl“ heute um 18 Uhr im Kino „Modernes Theater“ in der Weinheimer Hauptstraße gezeigt wird.