Weinheimer Richterin warnt vor Folgen der Cannabis-Amnestie

Der Bundestag hat am Freitag grünes Licht für die Teil-Legalisierung von Gras gegeben. Ab dem 1. April soll der Besitz bestimmter Mengen und der Anbau der Droge für Erwachsene legal werden. Das Gesetz sieht zudem mildere Strafen für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vor – auch rückwirkend. Die sogenannte Amnestie-Vorschrift, deren Folgen für die Justiz gravierend sein könnten, löst scharfe Kritik aus. Auch Richterin Eva Lösche, Direktorin des Weinheimer Amtsgerichts, hat starke Bedenken beim Cannabis-Gesetz in seiner jetzigen Form.

Eva Lösche: Das vorwiegende Gefühl ist Besorgnis. Nicht nur wegen allgemeiner Probleme, etwa dass Kinder und Jugendliche in Zukunft noch leichter an die Droge kommen können. Im jetzigen Gesetzesentwurf sind für die Justiz wichtige Belange nicht geregelt. Andere Passagen können überwältigende Folgen für Strafverfolgung und Gerichte nach sich ziehen.

Erwachsene sollen künftig in Deutschland legal einen Joint rauchen dürfen. Der Gesundheitsminister spricht von einer Wende in der Drogenpolitik, die CSU von einem «Anschlag auf den Jugend- und Gesundheitsschutz».

Die Ampel-Koalition will Cannabis kontrolliert freigeben - aber nicht an Minderjährige. Bei Jüngeren setzt der Gesundheitsminister auf breitere Kenntnisse über die Gefahren der Droge.

Lösche: Wir erwarten, dass eine große Anzahl von Fällen wegen der gesunkenen Straferwartung von der Staatsanwaltschaft nicht mehr beim Landgericht, sondern beim Amtsgericht angeklagt werden. Verbrechenstatbestände wie das Handeltreiben mit Drogen in nicht geringen Mengen beispielsweise werden bislang mit nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet. Das Gesetz soll die Mindeststrafe auf drei Monate heruntersetzen. Es wird also zu deutlich mehr Verfahren kommen, bei denen die Staatsanwaltschaft von einer Strafe von maximal vier Jahren ausgehen wird. Die landen künftig alle bei uns im Amtsgericht. Das ist eine langfristige Folge. Es gibt jedoch eine andere Passage, die die Justiz deutlich kurzfristiger treffen wird.

Lösche: Sie besagt, dass bereits verhängte Urteile aufgrund des neuen, deutlich milderen Rechts zu bewerten sind, sofern sie noch nicht (vollständig) vollstreckt sind. Die Fachliteratur spricht von hunderttausenden Fällen, die neu bewertet werden müssen. Dabei spreche ich nicht nur von Tatbeständen von unter 25 Gramm. Die sind verhältnismäßig einfach und in der Regel bereits vollstreckt. Deutlich schwieriger wird es in den Fällen, in denen Gesamtstrafen gebildet wurden. Bei denen zum Beispiel ein Täter wegen eines Deliktes im Betäubungsmittel-Bereich in Tateinheit mit Körperverletzung oder Raub verurteilt wurde. Hier muss man die einzelnen Fälle rausfischen, die zu korrigieren sind. Händisch. Diese Arbeit müssen im Erwachsenenrecht zwar die Staatsanwaltschaften leisten, die die Vorschrift am schlimmsten treffen wird. Die Folgen bekommen die Gerichte über Umwege jedoch auch zu spüren.