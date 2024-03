Weinheimer Verkehr kommt auf den Prüfstand

Es geht um eine "zukunftsweisende Verbesserung der Verkehrssituation in Weinheim für alle Verkehrsteilnehmer", heißt es dazu in der Sachdarstellung der Verwaltung. Zur Erreichung der gesetzlich festgelegten und vom Gemeinderat zudem beschlossenen Klimaschutzziele seien Veränderungen der "alltäglichen Mobilität unabdingbar". Wörtlich heißt es weiter: "Damit diese Ziele in weiten Teilen der Bevölkerung Akzeptanz finden, ist eine fundierte strategische Planung und umfassende Kommunikation die grundlegende Voraussetzung." Am Ende des Verfahrens sollen konkrete Maßnahmen stehen, die dann vom Gemeinderat zu beschließen wären.