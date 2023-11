Nanu, was ist denn schon wieder mit dem Aufzug am Windeckplatz los? Der Fahrstuhl, der die Weinheimer Fußgängerzone mit der Schlossbergterrasse verbindet, macht einen fiesen Eindruck. Ein Bauzaun steht vor dessen Eingang, der mit einer Holzplatte und -Brettern vernagelt ist. Hier scheint demnächst niemand die Treppe zu umgehen.

Beim Rathaus nachgefragt

Für ältere Mitbürger

Die Antwort ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und Lebenshilfe. Ab Montag, 20. November, richtet die Lebenshilfe im Auftrag der Stadt einen täglichen Shuttle-Bus-Verkehr zwischen der Straße am Schlossberg (am Seniorenheim Sankt Barbara) und der Fußgängerzone ein. „Wir haben etliche Bewohner, die eingeschränkt mobil sind und gerne zum Einkaufen und für Erledigungen in die Stadt gehen, das gibt ihrem Leben auch Struktur und Inhalt“, erklärte Heimleiterin Mevla Pektas.

Der Seniorenbus hält in etwa vor dem Eingang der Weinheim Galerie in der Hauptstraße. Das hat den Vorteil, dass die Kleinbusse ohne zu wenden wieder am Dürreplatz auf die Hauptstraße fahren können. Dort können Passagiere aussteigen - aber auch einsteigen -, um in umgekehrter Richtung zurück zum Pflegeheim und zum Supermarkt mitgenommen zu werden. Der Pendelbus wird ab dem 20. November dann bis auf Weiteres täglich von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr permanent einen Rundkurs zwischen den drei Haltepunkten fahren. Das heißt, es gibt keinen festen Fahrplan.