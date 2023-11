Weinheims Feuerwehr-Kommandant wechselt überraschend den Job

"Er hat die Weinheimer Feuerwehr mit ruhiger Hand und klarem Kompass durch unruhige Zeiten gelenkt, dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Mit diesen Worten hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just jetzt den Wechsel des Weinheimer Feuerwehrkommandanten Bernd Meyer beschrieben, der sich in den nächsten Monaten vollziehen wird, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Meyer (34) hatte dem OB am Mittwoch mitgeteilt, dass er sich beruflich verändern wird. Er wechselt in den Bereich der Gefahrenabwehr des Kreises Bergstraße in Hessen. „Die Veränderung bedeutet für mich die große Chance einer beruflichen Weiterentwicklung ohne einen privaten Ortswechsel“, erklärte Meyer, der im Weinheimer Stadtteil Sulzbach wohnt. Sein Arbeitsplatz wird überwiegend das Landratsamt in Heppenheim sein. Zuvor hatte er Bürgermeister Andreas Buske informiert, der auch Feuerwehrdezernent ist. Im Laufe des Donnerstags teilte er dann den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Weinheim seine Entscheidung mit. OB Just hat inzwischen den Gemeinderat informiert, der nun demnächst einen neuen Kommandanten wählen muss. Die Nachricht löste überall Bedauern aus.

Als Bernd Meyer im Frühjahr 2021 in Weinheim zum neuen Feuerwehrkommandanten gewählt wurde, tobte die Corona-Pandemie gerade mit voller Wucht. Meyer nahm im Krisenstab der Stadt eine zentrale Rolle ein. „In dieser Zeit war Bernd Meyer immer ein sehr kompetenter Ansprechpartner, der in hektischen Zeiten Ruhe und Übersicht ausgestrahlt hat“, so der OB. Bürgermeister Andreas Buske ergänzt: „Bernd Meyer ist ein Spitzen-Feuerwehrmann mit einer klaren Haltung zu Fragen der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger.“ Meyer, der von der Mannheimer Berufsfeuerwehr nach Weinheim gewechselt war, ausgebildet als „Bachelor of Engineering“ im Fach Maschinenbau, Absolvent des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes mit Staatsprüfung und „Master of Science“ im Fach Sozialwissenschaften, Organisation und Kommunikation, habe in die Bürgerschaft und die Feuerwehr hinein sehr positiv gewirkt, bescheinigte Bürgermeister Buske.

Just und Buske betonten: „Wir bedauern natürlich den Weggang, respektieren aber selbstverständlich seine Entscheidung und wünschen ihm auf dem weiteren Weg viel Erfolg.“