Die Situation in den Weinheimer Einrichtungen ist prekär. Die führenden Köpfe der Kita-Landschaft kamen im Rathaus zusammen. In einer gemeinsamen Erklärung der Träger erläutern sie die angespannte Lage. Außerdem werben die Kitas um das Verständnis der Eltern: Sie müssen mit der Streichung von pädagogischen Angeboten und Kürzungen der Öffnungszeiten rechnen.

Oberbürgermeister Manuel Just: "Wir haben langsam, aber sicher die Sorge, dass die Auswirkungen des Fachkräftemangels einen erheblichen Einfluss auf die pädagogische Betreuung unserer Kinder hat." Dabei hat Weinheim die Zahl seiner pädagogischen Fachkräfte in den vergangenen zehn Jahren um 70 Prozent gesteigert. Diese Anstrengung geht weiter: „Wir versuchen, jeden auf dem Markt, der sich damit identifizieren kann, an das Berufsbild heranzuführen.“ Wirkliche Abhilfe könne jedoch nur eine andere Gesetzeslage schaffen.