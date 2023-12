Weinheims schönster Weihnachtsmarkt trotzt Regens sehr gut besucht

Was ist das bloß für ein besonderer Weihnachtsmarkt, für den die Menschen ungerührt sogar durch strömenden Regen stapfen? Das jedenfalls konnte man am Samstagabend in Rittenweier beobachten. Auch wenn es teilweise wirklich stark regnete, ließen sich die Besucher des kleinen Weihnachtsmarktes auf den Höfen der Familien Weigold und Weidenthaler unterhalb vom „Jöste Andres“ kein bisschen die Laune verderben. Wie immer wurde der Markt von den Schlepperfreunden Rippenweier und der Sängervereinigung bestens organisiert. Buden, Zelte und ein Kinderkarussell – alles war da.