Wenig Zuspruch bei SGL-Generalversammlung in Leutershausen

Viel Mühe gab sich der Vorstand, dennoch fand die SGL-Generalversammlung nur wenig Zuspruch. Zumindest die Beschlussfähigkeit konnte der Vorsitzende Sven Glander in der Heinrich-Beck-Halle feststellen. Trotz der wenigen Mitglieder stand am Donnerstagabend ein volles Programm an. Den Beginn machte Glander selbst mit seinem Bericht. Besonders die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer, Unterstützer und Freunde stellte er in den Mittelpunkt. Gerade bei Veranstaltungen habe man deutlich gesehen, „dass ein Verein durch Menschen lebt“.

Neuer Zweiter Vorsitzender

Finanziell blickte Schatzmeisterin Annegret Leitwein auf ein durchaus „positives Jahr 2022“, in dem ein kleines Plus verzeichnet werden konnte, zurück. Den mit rund 62 Prozent größten Anteil der Einnahmen machen nach wie vor die Mitgliedsbeiträge aus. Bei den Ausgaben ist der größte Posten mit etwa 53 Prozent die Gehälter. In der Abteilung Leichtathletik wusste Abteilungsleiter Jürgen Geweniger über die zahlreichen Veranstaltungen zu berichten. So traten sowohl beim Heddesheimer Silvesterlauf und bei den diversen Läufen des Schriesheimer Mathaisenmarktes zahlreiche Nachwuchssportler teil. Auch das Kinderleichtathletiksportfest, bei dem 30 hoch motivierte Kinder und Jugendliche im Vierkampf gegeneinander antraten, erfreute sich reger Teilnahme. Die rund 80 Kinder und Jugendliche von drei Übungsleitern und sieben Helfern in vier Gruppen betreut. Die Sportabzeichenabnahme der Erwachsen musste aufgrund der hohen Teilnehmerzahl im Hilfeleistungszentrum stattfinden. Melanie Hofmann berichtete aus ihrer Abteilung, die aus Fitness und Gesundheit sowie dem Kinderturnen besteht, dass sie weiterhin ein „tolles Programm“ bieten können. Besonders für die kleinen Kinder bietet die SGL beispielsweise den „Tanzmäusen“ oder dem „Kindergartenturnen“ viele Möglichkeiten, die motorischen Fähigkeiten schon früh zu festigen. Speziell beim Kindergartenturnen gebe es einen großen Andrang – bereits jetzt turnen über 100 Kinder verteilt auf vier Gruppen. Der kommissarische Leiter der Abteilung Handball, Gregor Batke, berichtete über die erfolgreiche D- und E-Jugend, die jeweils den ersten Platz in ihrer Staffel belegten. Des Weiteren bedauerte er, dass im laufenden Jahr die FSJ-Stelle nicht besetzt werden konnte, man für kommendes Jahr aber schon zwei Bewerber habe. Für die Zukunft möchte Batke weiterhin seine Ideen im Gremium der Spielgemeinschaft einbringen, sodass „sehr viel von dem, was wir aufbauen und aufgebaut haben“ mit in die Gemeinschaft einfließen könne. Im Herrenhandball berichtete Heiko Lorenz, dass die Mannschaft 1B „schweren Herzens“ vom Spieltrieb abgemeldet wurde. Nach einem Kaderumbruch der 1C konnten die „hochgesteckten Ziele“ der Spielzeit 22/23 nicht erreicht werden. In der laufenden Saison sei das Saisonziel Aufstieg zwar „schwierig, aber nicht unmöglich“. Zu einem Bericht aus der Abteilung „Handball GmbH“ kam es nicht, da alle Verantwortlichen verhindert waren. Glander verkündete die Grüße aus der Abteilung und attestierte dem Trainer, dass er „gute Arbeit“ liefere. Unbewusst lieferte der stellvertretende Bürgermeister Karlheinz Treiber in seinem Grußwort den Bericht, den die Abteilungsleiter der Handball GmbH den Mitgliedern schuldig blieben. Er fasste in seiner Ansprache die Höhepunkte der letzten Saison zusammen und lobte den Entschluss, die Kräfte zu bündeln.