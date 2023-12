Weniger Mittel für Stecker-Solaranlagen in Hemsbach

Umwelt und Bildung stehen im Zentrum der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr am Montag, 11. Dezember. Das Gremium entscheidet, wie es mit dem Förderprogramm für Stecker-Solaranlagen weitergeht. Hierzu legt die Verwaltung einen Bericht über die bislang gemachten Erfahrungen vor. Denn am 24. Oktober 2022 wurde das Programm verabschiedet.