Wer hat den besten Kreppel in der Region? Jetzt abstimmen!

In der Fastnachtssaison darf eines nicht fehlen. Der Kreppel! Die Auswahl ist groß: gefüllt mit Eierlikör, Marmelade, pur oder mit Kochkäs ? Lecker muss er sein! Aber wo gibt es den besten?

160 Nominierungen für die Besten Kreppelbäcker wurden uns über Social Media und per Mail zugesendet. Die 11 meistgenannten Bäcker stehen nun zur Abstimmung bereit.

Unter den Kandidaten hatte auch die Bäckerei Kress eine Vielzahl von Nominierungen, doch nach WNOZ-Recherche bietet Michael Kress in seiner neuen Bäckerei in der Weinheimer Nordstadt keine Kreppel an. Deshalb scheidet die Bäckerei Kress beim Voting aus - zumindest, wenn es um Kreppel, Berliner oder Krapfen geht.