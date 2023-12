Wer hat Heidi S. aus Schriesheim gesehen?

Die Polizeipräsidien Mannheim und Aalen bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Im Lauf der Nacht von Freitag auf Samstag hat die 83-jährige Heidi S. unbemerkt ihre Wohnung in Burgstetten - Kirschenhardthof im Rems-Murr-Kreis zu Fuß verlassen und ist seither vermisst. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Am Samstagmorgen wurden daher entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen ein Polizeihubschrauber, ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und eine Rettungshundestaffel im Einsatz waren. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Vermutet wird, dass sie sich auf den Heimweg in das rund 116 entfernte Schriesheim machte.