Weschnitztalbahn wird im Sommer 2024 wieder gesperrt

Die Bauarbeiten an der Weschnitztalbahn zwischen Fürth und Weinheim entwickeln sich zur unendlichen Geschichte. Ursprünglich hatte die Bahn in den vergangenen Sommerferien die Strecke auf ein elektronisches Stellwerk umstellen wollen, inklusive notwendiger Arbeiten an Gleisen und Signaltechnik. Mehrfach hatten die Bauarbeiten verlängert werden müssen. Schließlich dauerte es bis Ende des Jahres, bis die Arbeiten erledigt waren und die Ersatzbusse ihre Fahrten einstellen konnten.