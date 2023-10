WHG zeigt einen "Teufelstanz in roten Schuhen"

Das Staunen der Zuschauer beginnt an diesem Premierenabend schon beim Betreten der Aula. Über das gesamte Areal der plattformartigen Bühne verteilt liegen leblose, weiß gekleidete Gestalten. Wie Laserstrahlen wirken die kreuz und quer gespannten Schnüre über der Spielstätte. Einziger Farbtupfer sind die knallroten Lack-Pumps an den Füßen der Schlafenden. Und über der ganzen Szenerie thront ein einzelner roter Stöckelschuh in überdimensionaler Größe. Auch das festlich gekleidete Regieteam Rieke Eichner und Christian Maul trägt rote Pumps. „Ich tue es aus Solidarität mit unseren männlichen Schauspielern“, betont Christian Maul lachend in der Pause. Der Schuh spielt auch in Dürrenmatts Originalfassung eine durchgängige Symbolrolle, allerdings in Gelb. Während es aus den Boxen zu Beginn des Stückes in ohrenbetäubender Lautstärke „Wannst mitm Deifi tanzt“ (Wenn du mit dem Teufel tanzt) schallt, erheben sich die weißen Gestalten und verfallen in ekstatische Tanzbewegungen.