Wie der Einzelhandel Weinheim lebendig macht

Am Weinheimer Frühling sind die Geschäfte in der Weinheimer Innenstadt am 14. April von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Herr Mayer, die verkaufsoffenen Sonntage ziehen in der Regel bis zu 10 000 Besucher in die Zweiburgenstadt. So wird es wohl auch wieder beim Weinheimer Frühling sein. Wie erklären Sie sich den Erfolg der Shopping-Events?

Mit dem Sommertagszug wurde in Weinheim der Winter vertrieben. Damit ist der Weg frei für den „Weinheimer Frühling“ am 14. April. So sieht das Programm aus.

Christian Mayer: Scheinbar stimmt das Angebot, das unser Vorstandsteam bei der Organisation der Shopping-Sonntage macht. Wir haben auch diesmal 35 Stände in der Stadt verteilt, es gibt Kulinarisches am Dürreplatz, wo auch Live-Musik geboten wird. Die Marktplatzgastronomie ist bestens gerüstet, der Herrmannshof beteiligt sich, das Parken ist in einem zentralen Innenstadtparkhaus kostenlos, es gibt ein Karussell sowie eine Teststrecke des ADFC und – last but not least – die teilnehmenden Kollegen aus dem Einzelhandel haben sich auch wieder einiges einfallen lassen – vom DJ-Set bis zur Modenschau.