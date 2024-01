24-Stunden-Kiosk: Die Stadt ist offen für den neuen Trend

Sonntagabend und plötzlich Heißhunger auf Schokolade, Chips und Limo. In Berlin geht man zum Späti. Und in Weinheim? Haben natürlich alle Geschäfte zu. Das könnte sich aber bald ändern: Denn an der Bahnhofstraße verheißt zumindest das Schild an einem Laden an der Ecke zur Bergstraße, dass dort ein 24-Stunden-Kiosk geschaffen werden könnte. Und tatsächlich, wenn man bei der Stadt Weinheim nachfragt, dann erfährt man: Es gibt bei der Stadt zwei Anfragen für den Betrieb eines 24-Stunden-Kiosks - einmal in der Hauptstraße und einmal in der Konrad-Adenauer-Straße in der Weststadt. Was das Vorhaben in der Bahnhofstraße anbelangt, sagt Weinheims Pressesprecher Roland Kern: "Das Schild haben wir auch gesehen. Allerdings liegt in unserer Gewerbeabteilung noch keine Gewerbeanmeldung vor."

Was ist ein 24-Stunden-Kiosk?

In der Regel versteht man unter einem 24-Stunden-Kiosk einen oder mehrere Verkaufsautomaten, so wie man sie zum Beispiel von landwirtschaftlichen Betrieben kennt. Die Automaten, aus denen man landwirtschaftliche Produkte wie Eier und Nudeln kaufen kann. Sie ergänzen oder ersetzen beispielsweise Hofläden. Das eröffnet Verkaufsmöglichkeiten rund um die Uhr. Sei es an Sonntagen oder wenn der Geburtstag eines Familienmitglieds mal wieder überraschend kommt und um 22 Uhr für den Kuchen noch ein wenig Milch fehlt. Im Gegensatz zu Automaten in der Nähe von Bauernhöfen bekommt man an einem 24-Stunden-Kiosk aber auch klassische "Kioskware" wie Softdrinks.

Was sagt die Stadt Weinheim zu den Plänen?

"Wir sind grundsätzlich immer sehr aufgeschlossen, auch gegenüber diesem neuen Trend", sagt Kern. "Wir möchten aber potenzielle Betreiber darauf hinweisen, dass sie vor einer Eröffnung in jedem Fall das Gespräch mit unserer Gewerbeabteilung und gegebenenfalls auch mit dem Baurechtsamt führen, damit Auflagen besprochen werden können. Die Voraussetzungen sind ja meistens sehr unterschiedlich. Es kommt zum Beispiel darauf an, ob die Automaten in- oder außerhalb eines Ladengeschäftes aufgestellt werden, wie die vorherige Nutzung war und ob Alkohol in den Verkauf kommt."

Wie funktioniert so ein Kiosk?

Bereits vor etwa zwei Jahren eröffnete ein Automatenkiosk in Bruchsal. In einem kleinen Raum, nicht größer als 15 Quadratmeter, in Bahnhofsnähe stehen etwa zehn Automaten. Gefüllt sind diese Automaten mit allerlei Dingen: Von bekannten Getränken wie Coca-Cola, Fanta oder Sprite über Snacks wie Schokolade oder Chips, bis hin zu Basics wie Butter oder Instant-Nudeln ist rund um die Uhr alles (selbstverständlich gekühlt) erhältlich. Aber auch diverse Tabakwaren und Zubehör sowie exotischere Snacks und Getränke, die in Deutschland schwierig zu bekommen sind (zum Beispiel die amerikanische Limonade Calypso), sind dort erhältlich. Sogar Sex-Toys gibt es in Bruchsal zu kaufen.

Wie ist das mit dem Jugendschutz?

Nachdem man sich nun also mit dem Angebot in den Automaten, die thematisch sortiert sind, vertraut gemacht hat, kann die Bestellung aufgegeben werden. Bestellt und bezahlt wird aber nicht direkt am Automaten, wie man es vielleicht von den Exemplaren am Bahnhof gewohnt ist, sondern an zwei gesonderten Bestellterminals. Auf einem Touchscreen wählt man die jeweiligen Produkte aus und bezahlt - meist elektronisch. Auch die Ausweiskontrolle, die für den Kauf von Tabakwaren oder alkoholischen Getränken vorgeschrieben ist, funktioniert vollkommen automatisch. Hierfür muss der Personalausweis beim Automaten vorgezeigt und eingescannt werden.