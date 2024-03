Wie Mark Slavin frischen Wind ins "Lebendige Weinheim" bringen will

Das ging aber schnell. Der Verein Lebendiges Weinheim hat in seiner Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend einen neuen Geschäftsstellenleiter präsentiert. Mark Slavin wird künftig das „Amt“ begleiten. Er tritt die Nachfolge von Ann Hüchting an, die nach eineinhalb Jahren aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. „In den kommenden Wochen soll es einen fließenden Übergang geben“, so Vorsitzender Christian Mayer bei der gut besuchten Versammlung im Café Florian. Welche Arbeiten auf Slavin zukommen, darüber kann er sich schon jetzt ein Bild machen. So sind die Vorbereitungen für den „Weinheimer Frühling“ am 14. April schon in vollem Gange. „Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagt Slavin.