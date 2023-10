Wie reduzieren wir den CO₂-Ausstoß, Frau Timmermann?

Die Klimaziele in Baden-Württemberg sind gesteckt. 2040, so ein Beschluss des Landtags, soll das „Musterländle“ mustergültig klimaneutral sein. Aber wo steht Weinheim konkret in Sachen Klimaschutz und was wird getan? Fragen wie diese erreichen das Rathaus immer wieder. Klimaschutzmanagerin Ute Timmermann und Kollegin Luzia Teinert haben die Aktivitäten jetzt transparent und ausführlich, aber auch verständlich und kompakt in einem Klimaschutzbericht zusammengefasst. „Für Verbesserungsvorschläge sind wir natürlich offen und würden uns über Rückmeldungen freuen.“