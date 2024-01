Wirte aus Weinheim und Umgebung demonstrieren

Inhaltlich sind sich wahrscheinlich fast alle Gastronomen in Deutschland einig: Die Anhebung der Mehrwertsteuer auf Speisen von 7 auf 19 Prozent stellt die gesamte Branche vor Herausforderungen. Die Steuerermäßigung war wegen der Corona-Pandemie zum 1. Juli 2020 eingeführt worden; am 31. Dezember 2023 ist sie ausgelaufen.

Doch über die Art und den Zeitpunkt des Protests gegen diesen Beschluss der Bundesregierung gehen die Meinungen offenbar auseinander. Ein solcher Protest müsse gut vorbereitet sein und flächendeckend in Baden-Württemberg organisiert werden, finden die einen. Andere wollen ihren Unmut jetzt artikulieren. Wie Charly Ofenloch (Restaurant Tafelspitz) mitteilte, werden sich am Montag, 8. Januar, um 11 Uhr viele Gastronomen aus Weinheim und Umgebung am Marktplatzbrunnen treffen, um gegen die Steuererhöhung zu demonstrieren. Auf diesen Aufruf hat auch die DEHOGA Heidelberg ihre Mitglieder hingewiesen.