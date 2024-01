WMD will direkte Demokratie stärken

Kritik an OB Just

Susanne Tröscher, Fraktionsvorsitzende der WMD im Gemeinderat, führte anhand einiger Beispiele aus, wie konkrete Politik in Weinheim besser umgesetzt werden könnte. Zunächst kritisierte sie aber eine Aussage von Oberbürgermeister Manuel Just, der im Interview mit den WN erklärt hatte: „Ich finde es kritisch, wenn Kommunalpolitiker über die Hintertür als Mitglied einer Bürgerinitiative versuchen, Projekte durchzusetzen. Das heißt, ich halte es zumindest für fragwürdig, ob das politisch anständig ist. Meines Erachtens hat man auf dem kommunalpolitischen Parkett genügend Möglichkeiten, sich zu positionieren.“ Tröscher betonte, dass eine Bürgerbeteiligung immer anständig sei, wenn es dem Bürgerwohl diene und nicht Partikularinteressen. Ebenso kritisierte Tröscher das „unsensible und kreativlose Vorgehen“ bei der Suche nach Unterkünften für geflüchtete Menschen. Solange es andere Möglichkeiten und Ressourcen in Weinheim gebe, seien Kindergärten und Schulen nach Meinung der WMD tabu.

Roger Schäfer, der in der WMD für Pressearbeit und das Internet zuständig ist, machte in seinen Ausführungen den Anwesenden eine Kandidatur schmackhaft. „Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu beteiligen, und eine davon ist die Kandidatur für den Gemeinderat, denn nur eine starke Gemeinderatsfraktion kann etwas bewegen.“ Schäfer erläuterte, wie eine Wahlkampagne aussehen und was auf die einzelnen Kandidaten an Zeitaufwand zukommen könnte. Die Wahlkampagne solle auf jeden Fall den Bedürfnissen angemessen, modern, klar strukturiert und transparent sein, eben nah am Menschen. Man arbeite gerade an einer Internet-Plattform, um möglichst viele Bürger in die politische Mitwirkung einzubinden.