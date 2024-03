Wohnraum für Flüchtlinge: AK Asyl bringt zwei neue Standorte ins Spiel

Mit der Belegung der ehemaligen Schulen sowie der erweiterten Containeranlage durch Flüchtlinge kann nur die Spitze des Eisbergs abgefangen werden. Damit wären lediglich 175 Menschen untergebracht. Die Zuweisungsquote des Rhein-Neckar-Kreises liegt aber deutlich darüber. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sind die Arbeiten an der Containeranlage im Gorxheimer Tal in den letzten Zügen. Dort könnten Ende April 40 Menschen ein sicheres Dach über dem Kopf finden. In der Johann-Sebastian-Bach-Schule ist die Belegung in Absprache mit dem Rhein-Neckar-Kreis im Mai mit 45 Menschen geplant. Und in der Albert-Schweitzer-Schule ist die Umgestaltung der Räumlichkeiten für 90 Personen noch in vollem Gange. Und was kommt dann?

Anwohnerinformation Im Vorfeld der Belegung der beiden ehemaligen Schulen wird es eine Veranstaltung zur Anwohnerinformation im Gemeindesaal der katholischen Kirchengemeinde Sankt Marien im Forlenweg in der Weststadt geben: am 8. April um 17 Uhr.

„Neue Möglichkeiten in der Innenstadt“

Ende Februar hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass sich „neue Möglichkeiten in der Innenstadt“ ergeben könnten – eventuell als Alternative zum Standort am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Hintergrund ist die große Resonanz auf die Initiative „Vermiete doch an eine Stadt!“. Die Stadt ist bereits in konkreten Verhandlungen mit Immobilienbesitzern, will aber noch keine konkreten Standorte nennen.

„Goldene Bock“ und Martin-Luther-Haus?