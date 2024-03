Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, zwischen 9.15 und kurz vor 11 Uhr, haben Kriminelle in Birkenau ihr Unwesen in der Janhstraße getrieben und sich Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss Schränke und Behältnisse. Dabei fiel den Tätern unter anderem Schmuck und Geld in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an.