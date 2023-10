Wohnwagen in Hirschberg gestohlen

Ganz schön dreist: Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, fuhren unbekannte Täter - wie Videoaufnahmen zeigen - zunächst mit einem BMW X5 auf den Parkplatz in der Goldbeckstraße. Anschließend stiegen zwei der Täter aus dem BMW, befestigten den Wohnwagen an ihrem Auto und entfernten sich in unbekannte Richtung.