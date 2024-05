Zahl der Ladestationen in Weinheim soll weiter steigen

Die Chefs der meisten Autohersteller sind sich inzwischen einig: Die Zukunft gehört dem Elektroauto - und da ist natürlich Weinheim keine Ausnahme. Der wichtigste Unterschied zum Verbrenner ist wohl das Laden des Akkus, was meist länger dauert als das Füllen eines Tanks. Dabei ist es jedoch gar nicht sinnvoll, die Batterie immer ganz voll zu laden. Alle Hersteller empfehlen, diese zwischen 20 und 80 Prozent Ladestand zu nutzen. Durchschnittlich wird ein PKW weniger als 50 Kilometer am Tag gefahren, daher wird meist nur bei längeren Reisen die komplette Akku-Ladung benötigt.

Wahl der passenden Landestation

Heute stehen sowohl Wechselstrom-Ladestationen (AC) mit bis zu 22 Kilowatt Leistung als auch Schnellladestationen mit Gleichstrom (DC) und bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung. Inzwischen gibt es auch schon erste Ladestationen mit bis zu 460 kW DC, beispielsweise im Gewerbegebiet Heddesheim.

Für E-Auto-Nutzer:innen hängt daher die Wahl der passenden Ladestation von der Situation ab, in der sie das Auto laden wollen. Sind sie auf einer Fernreise oder in Eile, brauchen sie meist eine Station, die möglichst schnell, also mit hoher Leistung lädt. Wer mehr Zeit hat, nutzt eine Ladestation mit geringerer Leistung, was den Geldbeutel und den Akku schont. Außerdem wäre es rücksichtslos, die Ladestation mit einem Fahrzeug zu blockieren, das nicht mehr geladen wird, weil der Akku schon voll ist. Daher fällt bei einer längeren Abwesenheit die Wahl ebenfalls auf eine langsamere Ladestation.

Angebot in Weinheim hat sich erhöht

In Weinheim hat sich das Angebot an öffentlichen Ladestationen im Laufe der letzten zwölf Monate erhöht. An mehreren Stellen entstanden neue AC-Ladesäulen, wie man in unserer Übersicht sehen kann.

Foto: WN Anzahl der öffentlichen Ladestationen in Weinheim (Stand: 30. April 2024).

28 neue Stationen sind geplant

Die Stadtwerke Weinheim (SWW) errichten derzeit 15 Ladestationen in Weinheim, Hemsbach und Laudenbach. An einigen Stellen sind die blauen Säulen schon zu sehen, beispielsweise in der Luisenstraße, der Hopfenstraße und am Schlosspark. Nach Aussagen eines SWW-Sprechers sind insgesamt 28 neue Stationen geplant. Der erste von zwei Schnelladern mit 50 kW DC entsteht dabei auf dem TSG-Parkplatz in der Waidallee. Auch die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Ladesäulen soll weiter verbessert werden.

Die Station mit der stärksten Leistung

Die leistungsstärkste Ladestation mit bis zu 300 kW und vier Plätzen ist beim Globus-Baumarkt in der Viernheimer Straße entstanden. Betreiber sind hier die Pfalzwerke. Trotzdem bleibt die Anzahl der Schnellladestationen in Weinheim weiterhin vergleichsweise gering.

Insgesamt fokussiert sich das Angebot an öffentlichen Ladestationen bisher hauptsächlich auf die Weinheimer Kernstadt. Weder in der Nordstadt noch in Oberflockenbach und Umgebung kann man bisher frei zugänglich laden. Auch in den Orten der näheren Umgebung findet man nur wenige öffentliche Ladesäulen. Eine Ausnahme bildet dabei jedoch Viernheim, denn dort sind rund um das Rhein-Neckar-Zentrum Schnellladeparks gleich mehrerer Anbieter entstanden.

Auch Unternehmen haben Ladestationen

Auch viele Unternehmen haben für ihre Fahrzeuge sowie die ihrer Mitarbeiter und Kunden neue Ladestationen errichtet. So befinden sich beispielsweise auf dem Freudenberg-Gelände sieben Ladestationen mit über 60 Ladeplätzen, auch bei Viscofan (früher Naturin) im Suezkanalweg entstanden vier Ladeplätze. Diese sind jedoch nur für die jeweiligen Firmenangehörigen oder mit dafür zugelassenen Ladekarten nutzbar.

Fast 700 Stück an privaten Häusern

Sehr viele Elektroautos werden an der heimischen Ladestation („Wallbox“) mit bis zu 22 Kilowatt (AC) geladen. Nach Auskunft der Stadtwerke sind in Weinheim fast 700 Stück an privaten Häusern registriert. Außerdem ist es auch möglich, an der normalen Steckdose zu laden. Auch wenn die Ladeleistung dabei gering ist, kann wie an der Wallbox der Strom-Überschuss einer eigenen Photovoltaikanlage genutzt werden, statt ihn zu geringen Preisen in das Stromnetz einzuspeisen. Diese Möglichkeit nutzen zunehmend viele Eigenheimbesitzer und laden ihr Auto damit komplett CO2-frei und kostengünstig.

Was ein großes Ärgernis ist

Ein großes Ärgernis sind Ladestationen, die von Fahrzeugen blockiert werden, die nicht oder nicht mehr laden. Zum Teil werden sogar Verbrenner dort geparkt. Niemand käme auf die Idee, sein Auto vor der Zapfsäule einer Tankstelle zu parken, bei Ladesäulen sieht man das leider häufig. Ob es nur Rücksichtlosigkeit oder sogar Absicht ist, bleibt offen.