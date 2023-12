Zeugen gesucht: Verkehrsunfall zwischen zwei Mercedes

Am Freitagnachmittag ist es zwischen einer 25-jährigen Fahrerin eines Mercedes und einem 48-jährigem Fahrer eines Mercedes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, ereignete sich dieser gegen 15 Uhr in der Breslauer Straße, Ecke Stettiner Straße, im Einmündungsbereich. Die junge Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.