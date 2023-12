Zeugen nach unklarem Unfallhergang in Weinheim gesucht

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Ahornstraße/Pappelallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford und einem Audi gekommen. Angaben der Polizei zufolge fuhr ein 21-jähriger Mann im Audi von der Ahornstraße in den Kreuzungsbereich ein. Aufgrund der geschlossenen Bahnschranke der in der Nähe gelegenen Blumenstraße stockte der Verkehr im Kreuzungsbereich der späteren Unfallstelle. Der Audifahrer tastete sich in die Kreuzung. Hierbei kollidierte der Audi mit dem Ford einer 71-jährigen Frau, welche von der Blumenstraße kommend ebenfalls den Kreuzungsbereich passierte.