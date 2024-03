Zeugensuche: Taxifahrer attackiert und bestohlen

Am Sonntag, den 03. März, wurde ein Taxifahrer gegen 04:45 Uhr in Heppenheim bedroht und bestohlen.

Der 33-Jährige beförderte in der Nacht drei Männer von Mannheim nach Heppenheim in die Ernst-Schneider-Straße. Dort angekommen hielten ihm mindestens zwei von ihnen ein Messer vor und entwendeten seine Geldbörse samt Bargeld. Das Trio flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Der Taxifahrer blieb unverletzt.