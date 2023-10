Zoff in der Weinheimer CDU geht weiter

Die Frage, ob es zwei CDU-Stadtverbände in Weinheim geben kann, hat das Landesparteigericht zwar kürzlich entschieden und die Gründung des Stadtverbands Zweiburgen für unwirksam erklärt. Doch Ruhe kehrt in der Weinheimer CDU deshalb nicht ein. Im Gegenteil: Direkt im Anschluss hatten Cathérine Schleicher und Christian Lehmann erklärt, dass sie nicht mehr für Ämter in der CDU zur Verfügung stehen und ihr politisches Engagement künftig bei den Freien Wählern fortsetzen wollen. Mit Dr. Thomas Ott will nun auch ein amtierender Stadtrat der CDU diesen Schritt vollziehen. Darüber habe er am Montagabend die CDU-Fraktion informiert, erklärte der 56-Jährige auf WN-Anfrage.