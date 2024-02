Zwei 16-Jährige attackiert und bestohlen

Zwei 16 Jahre alte Jugendliche wurden am Samstagabend gegen 19.10 Uhr, in der Robert-Schuman-Straße, im Bereich des Kinopolis, von 10 bis 12 Unbekannten geschlagen und getreten. Anschließend raubten die Kriminellen einem der 16-Jährigen seine kabellosen Kopfhörer und eine Kappe. Einer der Überfallenen wurde bei dem Angriff verletzt und zog sich unter anderem Schürfwunden und Prellungen zu. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Flüchtigen sind 14 bis 17 Jahre alt und schmal. Sie trugen überwiegend dunkle Kapuzenjacken und dunkle Jogginghosen. Einige der Personen sprachen in einer osteuropäischen Sprache, möglicherweise Rumänisch.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06252