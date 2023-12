Zwei Männer mit Waffe bedroht und beraubt

Zwei 24 und 29 Jahre alte Männer wurden in der Nacht zum 26. Dezember, gegen 0.30 Uhr, in der Kalterer Straße im Bereich des Bahnhofs, von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter forderte die Männer zur Herausgabe von Geld, Getränken und Zigaretten auf. Der Angreifer flüchtete mit der Beute. Er soll in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein.