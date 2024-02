Zwei Wohnungseinbrüche in Heppenheim und zwei in Bensheim an einem Tag

Am Donnerstag wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. Durch eine Tür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.45 und 18.50 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der "Straße der Heimkehrer". Die Einbrecher erbeuteten Geld, Schmuck und Armbanduhren. Zudem drangen Kriminelle in der Zeit zwischen 16.30 und 20 Uhr gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gräffstraße ein. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Donnerstag in Bensheim zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 8 und 19.45 Uhr die Eingangstür einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mierendorfstraße auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie Schmuck und Münzen mitgehen. Gescheitert sind Einbrecher dagegen in der Zeit zwischen 17.20 und 17.50 Uhr mit ihrem Versuch, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Lahnstraße aufzubrechen. Sie flüchteten unverrichteter Dinge ohne Beute vom Tatort.