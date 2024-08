47 Jahre nach Mordtaten – Mann in Kalifornien angeklagt

Los Angeles (dpa) - 47 Jahre nach der Ermordung von drei Frauen in Südkalifornien ist ein Tatverdächtiger angeklagt worden. Nach einem DNA-Abgleich konnte der heute 73 Jahre alte Mann mit den Morden in Verbindung gebracht werden, teilte die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County auf einer Pressekonferenz mit. Die drei Opfer, 18, 21 und 31 Jahre alt, waren zwischen Mai und Dezember 1977 an verschiedenen Orten aufgefunden worden. Alle drei starben durch Erwürgen.