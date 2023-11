Alle Jahre wiederverwendbar: Holzbäume liegen im Trend

Stahnsdorf/Berlin/Ahrensburg (dpa/bb) - Sie nadeln nicht und können jedes Jahr zum Fest wieder aufgestellt werden: Holzweihnachtsbäume. Sie bieten zunehmend eine Alternative zur klassischen Tanne, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Hersteller in verschiedenen Regionen Deutschlands produzieren die Bäume in Handarbeit, wie etwa Thilo Tolkmitt im brandenburgischen Stahnsdorf. Seine Lattenbäume bestehen aus bis zu 90 Einzelteilen, die zu Hause zusammengesetzt werden müssen.

Das Prinzip ist einfach: Latten verschiedener Größen aus Kiefern- oder Fichtenholz werden auf einen Stab gesteckt. Dieser wird wiederum auf einem Ständer befestigt. «Man kann die Bäume flach aufstellen oder auch aufdrehen», erklärt Tolkmitt. Jede Latte hat er seitlich mit Bohrlöchern versehen, an denen sich Dekoration aufhängen lässt.

Auf die Idee sei er gekommen, als ihn die vielen Nadeln eines Weihnachtsbaumes im eigenen Wohnzimmer störten. «Ich habe auf Pinterest nach Ideen gesucht und mir selbst einen Holzbaum gebaut», so der 41-Jährige. Nach und nach seien auch Anfragen aus dem Bekanntenkreis gekommen. «Meine Tochter hat mich dann auf die Idee gebracht, dass ich die Bäume ja auch verkaufen könnte», sagt Tolkmitt.

Die Bäume sind zwar im Schaufenster der Werkstatt zu sehen, doch das Geschäft laufe zu 99,9 Prozent über das Internet. «Die Bestellungen kommen aus ganz Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz», so Thunack. Sowohl Privatleute als auch Firmen setzten auf die Bäume. «In Büros ist es zum Beispiel schön, wenn man nach den Weihnachtsferien keine Baumleiche vorfindet», so Thunack.

Und der Berliner Holzbaum wiederum erinnert an Bäume von Lovi, einem finnischen Hersteller. Verkauft werden diese etwa in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. «Seit einigen Jahren steigt die Nachfrage immer mehr», sagt die Finnin Riikka Wartiainen, Inhaberin von Koti, einem Geschäft für nordisches Design. «Es ist zwar eine größere Anschaffung, aber die Bäume sind platzsparend und pflegeleicht», ergänzt Mitarbeiterin Tanja Rohde.