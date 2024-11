Überfall in Dänemark

Hamburger Behörden prüfen weiter Sorgerechtsstreit

Täter greifen in der Silvesternacht einen 49-Jährigen in Dänemark an und nehmen zwei seiner Kinder mit. Die dänische Polizei geht von einem Sorgerechtsstreit aus. Dann gibt die prominente Mutter eine Erklärung ab.