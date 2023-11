Einigung im Tarifstreit an Uniklinikum Gießen und Marburg

Nach mehrwöchigem Arbeitskampf kam am Freitagabend die Einigung im Tarifstreit am Uniklinikum Gießen und Marburg. Von Samstagmorgen an soll wieder normal gearbeitet werden. Ein Gewerkschaftssprecher spricht von einem guten Kompromiss.