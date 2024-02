Polizei: Ein Toter und bis zu 15 Verletzte bei Superbowl-Parade

Washington/Kansas City (dpa) - Die Polizei geht nach Schüssen am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs von einem Todesopfer und 10 bis 15 Verletzten aus. Das sagte Polizeichefin Stacey Graves am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri.