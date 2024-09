New York (dpa) - Russland hat bei den Vereinten Nationen die Verabschiedung des unter deutscher Führung ausgearbeiteten UN-Reformplans durch alle 193 Staaten zunächst blockiert. Bei dem UN-Zukunftsgipfel in New York im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz beantragte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Werschinin eine Änderung des Textes. Andernfalls werde Russland sich von dem Konsens distanzieren.