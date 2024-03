«The Zone of Interest» ist bester internationaler Film bei Oscars

Los Angeles (dpa) – Die britische Produktion «The Zone of Interest» von Jonathan Glazer hat den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen. Damit gingen der in dieser Kategorie nominierte deutsche Beitrag «Das Lehrerzimmer» von Ilker Çatak und der für Japan nominierte Film «Perfect Days» von Wim Wenders in der Nacht zu Montag leer aus.