Geburtsschloss von Gunter Sachs zu verkaufen

Schonungen (dpa) - Schloss Mainberg in Unterfranken, Geburtsort des späteren Playboys Gunter Sachs, steht zum Verkauf - für mehrere Millionen Euro. Die Gemeinde Schonungen in der Nähe von Schweinfurt sucht einen neuen Eigentümer. Am 15. Mai sollen Investoren und Medien die Chance haben, das unter Denkmalschutz stehende Schloss mit seinen 28 Zimmern näher kennenzulernen. Vor 93 Jahren war Gunter Sachs dort zur Welt gekommen.