Harry zum 40.: «Will weiter Gutes tun»

London (dpa) - Zu seinem 40. Geburtstag am Sonntag hat Prinz Harry von seinen Kindern geschwärmt. «Vater von zwei unglaublich netten und lustigen Kindern zu werden, hat mir eine neue Perspektive auf das Leben gegeben und meinen Fokus bei all meiner Arbeit geschärft», teilte der jüngere Sohn von König Charles III. in einer Erklärung an die BBC mit.