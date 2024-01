Hunderte Reisende in Nordspanien eingeschneit

Sória (dpa) - Im Norden Spaniens ist das Militär mobilisiert worden, um Hunderte Reisende angesichts eines heftigen Wintersturms in Sicherheit zu bringen. Rund 500 Fahrzeuge, darunter viele Fernlastwagen, standen infolge starker Schneefälle und bei klirrender Kälte auf der Fernstraße N-122 zwischen den Städten Sória und Ágreda in einem kilometerlangen Stau, wie im Fernsehen zu sehen war. Die Temperaturen könnten dort in der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León in höheren Lagen nachts auf weiter unter minus zehn Grad sinken, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE.