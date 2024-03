Italien: Polizei zieht 103-Jährige aus Verkehr

Bondeno (dpa) - Ohne Führerschein, ohne Versicherung, aber stolze 103 Jahre alt: In Italien hat die Polizei eine der mutmaßlich ältesten Verkehrssünderinnen aller Zeiten gestoppt. Die Rentnerin Jahrgang 1920 war mitten in der Nacht mit ihrem Auto im Zentrum der norditalienischen Kleinstadt Bondeno unterwegs, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Sie fiel auf, weil sie gegen 01.00 Uhr morgens zwar zügig, aber doch immer wieder durch dieselben Straßen fuhr.