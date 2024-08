Italienischer «Todesengel» gesteht vier Morde

Neapel (dpa) - Mit einer Überdosis an Medikamenten hat ein italienischer Altenpfleger nach eigenen Angaben mindestens vier Menschen umgebracht. Der 48-Jährige aus der süditalienischen Stadt Caserta tauchte in Begleitung von Anwälten überraschend bei der Polizei auf, um ein Geständnis abzulegen. Zuvor hatte es in den verschiedenen Fällen keine Hinweise auf Tötungsdelikte gegeben. Angeblich handelte er, um den Pflegebedürftigen Schmerz und Leiden zu ersparen. Das älteste Opfer soll ein 96 Jahre alter Mann gewesen sein.